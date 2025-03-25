Protestolar ve Hakaret Krizi Büyüyor

İSTANBUL’DA YÜKSELEN SİYASİ TANSİYON

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Türkiye genelinde gerçekleşen protestolar, siyasette tansiyonu artırdı. Çarşamba günü başlayan eylemler, Pazar günü İmamoğlu’nun tutuklanması ile zirveye ulaştı. Gösteriler, öne çıkan yerlerden biri olan Saraçhane’de yoğunlaştı. Ancak dün akşamki protestolar sırasında bazı göstericilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve annesine yönelik çirkin ifadeler kullanması, olayları siyasetin ana gündemine taşıdı. Bu durum karşısında bakanlar, bürokratlar ve AK Partili isimler sosyal medyadan sert tepkiler gösterirken, Emniyet Müdürlüğü ise 41 kişiyi gözaltına aldı.

PROTESTOLARDAKİ HAKARET KRİZİ

Saraçhane’deki gösteriler, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından bir dayanışma hareketi olarak başlamıştı. Ancak dün akşamki olaylar, eylemlerin seyrini değiştiren bir boyut kazandı. Kalabalığın içinde yer alan bir grup, Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlerde bulundu. Sosyal medya üzerinden yayılan görüntülerin ardından hükümetten peş peşe açıklamalar geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Bu yapılanlar milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen, aşağılık bir saldırıdır. Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri derhal başlatmıştır” diyerek 41 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

BİLDİRİLERDE SERT TEPKİLER

Hükümet kanadından gelen tepkiler gecikmedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaşanan durumu lanetlediğini belirterek “Bu aşağılık dile zemin hazırlayanlar toplumsal gerilim oluşturmayı hedefleyenler, utanç verici suçlarını gizleme çabası içine girenlerdir” açıklamasını yaptı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise “Milletimizin tahammül sınırlarını aşan bu vandallık asla kabul edilemez. Ortak değerlerimizi hedef alan çirkin saldırılar hukuk önünde karşılığını bulacaktır” dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu durumu “nefret ve kin provokasyonu” olarak tanımlarken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da “Bu alçaklığın elbet bir bedeli olacaktır” şeklinde konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da “Sokakları karıştırmaya çalışanların ve nefret dilini destekleyenlerin akıbeti, milletimizin feraseti karşısında eriyip gitmek olacak ve bu rezilliğin hesabı hukuk önünde muhakkak sorulacaktır” dedi.

MEDYA ORGANLARINA UYARILAR

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, durumun medya yansımalarına dikkat çekti. Şahin, “Kendini bilmez ahlaksız bir güruhun edep dışı söylemlerini canlı yayın bahanesiyle veren yayın kuruluşları hakkında ilk toplantıda en ağır müeyyideler uygulanacak” diyerek halkı provokasyonlara karşı uyardı. Ayrıca resmi açıklamalara itibar edilmesi gerektiğini vurguladı. Medya kuruluşlarının bu açıklama sonrası yayın politikalarını gözden geçirmesi bekleniyor.

PROTESTOLAR TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINA YAYILDI

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Türkiye’nin birçok ilinde de protesto gösterileri başladı. Saraçhane, eylemlerin merkezi hâline gelirken, zaman zaman polisle göstericiler arasında gerginlikler yaşandı. Hükümet temsilcileri, bu sokağa çıkmaları “kamu düzenini bozma girişimi” olarak değerlendirirken, muhalefet bu durumu “demokrasiye darbe” olarak nitelendiriyor. Dünkü hakaret olayları ise kutuplaşmayı daha da derinleştirmiş durumda.

SOSYAL MEDYADA KAMPANYALAR BAŞLADI

Sosyal medya, hakaret olayları sonrasında bir tepki platformuna dönüşmüş durumda. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Bu haysiyet yoksunlarının davranışı karşılıksız kalmayacaktır” şeklinde konuştu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, “Ağızlarından pislik saçan bu şeref yoksunlarını teşvik edenleri biliyoruz. Milletin sabrıyla oynamayın” ifadeleri ile muhalefeti hedef aldı.

GÜNDEM HUKUKİ SÜREÇLERDE

Hakaret olaylarından sonra gözler, hem hukuki sürece hem de sokaklardaki hareketliliğe çevrildi. Emniyetin gözaltı operasyonları sürerken, RTÜK’ün medya kuruluşlarına yönelik alacağı kararlar da merak konusu. Türkiye’deki siyasi atmosferin önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği, bu olayların etkisiyle belirlenecek gibi görünüyor.