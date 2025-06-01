PSG, Tarihte İlk Kez Şampiyon Oldu!

FİNALDE TARİHİ KARŞILAŞMA

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun finalinde, Almanya’nın Münih kentindeki Allianz Arena’da İtalya’nın temsilcisi Inter ile Fransız kulübü Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Bu iki büyük kulüp, maç öncesinde resmi müsabakalarda birbirleriyle karşılaşmamıştı. PSG ve Inter, tarihlerinde ilk defa böyle bir resmi maçta buluştu. Paris Saint-Germain, Inter’i 5-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

HISTVAN KOVACS TARİHE GEÇTİ

Maçın hakemliği görevini üstlenen Rumen hakem Istvan Kovacs, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gibi büyük organizasyonların finalini yöneten ilk hakem olma unvanını kazandı. Bu durum, kariyerinde önemli bir kilometre taşı oldu.

EN FARKLI GALİBİYET REKORU KIRILDI

Paris Saint-Germain, organizasyon finalinde en farklı galibiyet rekorunu da ele geçirdi. Tarihteki en farklı final sonuçları şu şekilde sıralandı: 2025: Paris-Inter: 5-0, 1960: Real Madrid-Eintracht Frankfurt: 7-3, 1974: Bayern Münih-Atletico Madrid: 4-0, 1989: Milan-Steaua Bükreş: 4-0 ve 1994: Milan-Barcelona: 4-0. PSG, böylece organizasyonda önemli bir başarıya imza attı.

PSG TARİHE GEÇTİ

Avrupa’nın en büyük kulüp turnuvasında şimdiye kadar 42 farklı takım final oynadı ve 24 farklı ekip bu organizasyonu kazanma başarısını gösterdi. Paris Saint-Germain, finali kazanarak kupa tarihine geçen 24. ekip oldu ve bu turnuvadaki ilk zaferini elde etti. İspanyol kulübü Real Madrid, 15 kez ile UEFA Şampiyonlar Ligi’ni en çok kazanma unvanını korumayı sürdürüyor.