Putin Anlaşma Yapmak İstemeyebilir

TRUMP’IN YENİ AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bazı Avrupa liderleriyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yeni bir açıklama yaptı. Trump, Zelenski’nin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önemli görevler üstlendiğini belirterek, Ukrayna’nın Rusya ile olan savaşını sona erdirmek için Zelenski’nin biraz esneklik göstermesi gerektiğini ifade etti.

PUTİN İLE ANLAŞMANIN GELECEĞİ

Trump, “Önümüzdeki haftalarda Putin’i anlayacağız” ifadesini kullanarak, “Putin’in anlaşma yapmak istememesi muhtemel” dedi. Ayrıca ABD birliklerinin Ukrayna’da görev yapmamasıyla ilgili bir soruya yanıt verirken, “Size güvence veriyorum” ifadesini kullandı. Trump, Fransa, Almanya ve İngiltere’nin Ukrayna’nın güvenliği için yoklama yapmak istediğini aktarırken, Kiev’in NATO’ya katılmayacağını vurguladı.

UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Trump, yenilikçi güvenlik önlemleri üzerinde duracaklarını ancak bunun NATO olmayacağını söyledi. “Her zaman Ukrayna’nın, Rusya ve Avrupa arasında bir tampon olduğunu düşündüm,” dedi. Avrupa liderlerinin karşısında Putin ile bir iletişim içinde olmadığını belirten Trump, “Putin’le sıcak ilişkiler kurmak iyi bir şey. Zaman kaybetmek istemiyorum, sadece savaşı sonlandırmak istiyorum,” dedikten sonra durumu özetledi.