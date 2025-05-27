Putin Ateşle Oynuyor Demek İstiyor

TRUMP’IN PUTİN’E YAPTIGI İDDİALAR

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında çarpıcı bir yorumda bulundu. Sosyal medya platformu Truth Social üzerinden açıklama yapan Trump, “Putin’in anlamadığı bir şey var: Eğer ben olmasaydım, Rusya çok daha büyük felaketler yaşardı. Gerçekten çok kötü şeyler… Şu an yaptığı ise adeta ateşle oynamak.” ifadelerini kullandı.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNİN SONRASINDA YAŞANAN GELİŞMELER

İstanbul’da gerçekleştirilen Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakerelerde esir takasında anlaşma sağlanmıştı. Ancak Rusya, Ukrayna’nın kendi topraklarında sivilleri hedef aldığını ileri sürerek, Ukrayna topraklarında sınır boyunca bir tampon bölge oluşturma kararı aldı.