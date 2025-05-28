“Putin Bizimle Oynuyorsa Farklı Tepkiler Vereceğiz.”

ABD-RUSYA HATTINDA İPLER GERRİLİYOR

Donald Trump’ın Sert Açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin ile arasındaki gerginlik devam ediyor. Trump, Ukrayna’daki barış süreçleri hakkında yaptığı değerlendirmelerde sert sözlerini sürdürüyor. Trump, “Putin ateşle oynuyor” diyerek durumu eleştirdi. Ardından, “Bunu size söyleyemem. Ama iki hafta içinde size haber vereceğim, iki hafta içinde çok yakında öğreneceğiz. Ukrayna’da yaşananlar hayal kırıklığı oldu. Bizi dinleyip dinlemediğini öğreneceğiz ve eğer bizimle oynarsa farklı tepkiler vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Zelensky ile Görüşmeye Açık

Trump, “Gerekirse Putin ve Zelensky ile aynı masada otururum” şeklinde bir yorumda bulundu. Önceki gün Truth Social hesabından yaptığı bir paylaşımda ise, “Vladimir Putin’in fark etmediği şey şu: Eğer ben olmasaydım, Rusya’nın başına çoktan çok kötü şeyler gelmiş olacaktı, yani gerçekten kötü şeyler.” ifadelerini dile getirdi. Trump, bu süreçte Rusya’nın Ukrayna ile ateşkese ulaşma konusundaki isteksizliğinden de duyduğu rahatsızlığı belirtti.

Medvedev’den Üçüncü Dünya Savaşı Uyarısı

Dmitriy Medvedev, Trump’ın açıklamalarına cevap verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gerçekten kötü bir şeyin olabileceğini biliyorum, bu da üçüncü dünya savaşı. Trump’ın bunu anladığını umuyorum.” şeklinde bir değerlendirme yaptı. Medvedev, bu gergin durumun daha büyük bir çatışmaya dönüşebileceğine dikkat çekti.