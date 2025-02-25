Putin’den ABD’ye Nadir Metal Ortaklığı Çağrısı

RUSYA’NIN NADİR TOPRAK METAL REZERVLERİ

Kremlin, bugün yaptığı açıklamada Rusya’nın birçok nadir toprak metal yataklarına sahip olduğunu duyurdu. Açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD ile böyle bir anlaşma ihtimalini dile getirmesinin ardından bu kaynakları geliştirmek için anlaşma yapmaya hazır olduğu vurgulandı. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Moskova’nın metal yataklarını geliştirmek için kendi stratejileri olduğunu ancak “siyasi irade anı” geldiğinde ABD ile işbirliği yapmaya istekli olduklarını belirtti. Putin, dün devlet televizyonuna verdiği demeçte, Rusya’nın gelecekteki bir Rusya-ABD ekonomik anlaşması kapsamında hükümet ve özel sektör dahil Amerikalı ortaklarla ortak projelere açık olduğunu ifade etti. ABD Jeoloji Araştırmaları verilerine göre, Rusya, Çin, Brezilya, Hindistan ve Avustralya’nın ardından dünyanın en büyük beşinci nadir toprak metalleri rezervine sahip.

UKRAYNA İLE OLASI ANLAŞMA

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir nadir metal anlaşması imzalamaya hazırlandığı bildirildi. Amerikalı ve Ukraynalı liderler, Washington’ın Ukrayna’nın madencilik kaynaklarına erişimini öngören anlaşmanın imzalanmasına çok yakın olduklarını aktardı. Trump, anlaşmayı gerçekleştirmek üzere Zelenski’yi bu hafta veya gelecek hafta Beyaz Saray’da kabul edebileceğini ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de kabinesini ülkesinin nadir toprak elementleri ile ilgili topladıktan sonra verdiği röportajda, Rusya’nın rezervler bakımından Ukrayna’dan çok daha fazla olanak sunduğunu dile getirdi. Putin, “Amerikalılar da dahil olmak üzere herhangi bir yabancı ortakla memnuniyetle çalışırız” ifadelerini kullandı. Ayrıca, nadir elementlerin bulunduğu çeşitli bölgeleri sıralayan Putin, “Yeni topraklarımıza, yani Rusya’nın bir parçası haline gelen tarihi topraklarımıza yabancı ortakları çekmeye hazırız” diyerek önemli bir mesaj verdi.