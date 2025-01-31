Putin’den Balchug Capital’a Goldman Onayı

PUTİN’DEN ONAY GELDİ

Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede faaliyet gösteren Goldman Sachs’ın iştirakinin Ermenistan merkezli Balchug Capital tarafından alınmasını onayladı. Putin’in onayladığı Goldman Sachs’ın Rusya’daki varlığına ilişkin karar resmi yasal bilgi sisteminde yayımlandı. Bu karar doğrultusunda, Balchug Capital adlı şirkete, Goldman Sachs’ın hisselerinin tamamını satın alma izni verildi.

BANKACILIK FAALİYETLERİ DEĞİŞİYOR

Rusya Merkez Bankası, Goldman Sachs’ın aracılık lisansını Ağustos 2024’te iptal etmişti. Bu gelişme, Batılı birçok banka ve finans kuruluşunun, Ukrayna savaşı sebebiyle Rusya’daki operasyonlarını sonlandırması sonucunda gerçekleşti.