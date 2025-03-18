Putin’den G7’ye Ekonomi Eleştirisi

PUTİN’DEN G7’YE MEYDAN OKUMA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği Kongresi’nde G7 ülkelerine sert eleştirilerde bulundu. ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya’dan oluşan G7 hakkında, “Buna neden büyük deniyor, anlamıyorum. Haritada hiçbirini göremiyorsunuz. 2024’te G7’nin büyüme oranı yüzde 1.9, Euro Bölgesi’nde ise yüzde 0.9. BRICS’te yüzde 4.9, Rusya’da ise iki yıl üst üste yüzde 4.1!” diyerek küresel ekonomik dengeleri gözler önüne serdi.

AVRUPA EGEMENLİĞİNİ KAYBETTİ, BRICS KÜRESEL LİDER

Putin, Avrupa ülkelerinin çoğunun egemenliklerini kaybettiğini ve ekonomik resesyona düştüğünü savundu: “Avrupa’da büyüme oranları sıfıra yakın, hatta bazıları resesyonda. BRICS ise küresel büyümede liderliği ele aldı ve ekonomik dinamizmiyle fark yaratıyor.” Rus lider, BRICS’in son yıllarda dünya ekonomisine yön verdiğini vurguladı ve bu sürecin devam edeceğine dikkat çekti.

RUSYA’YI DURDURAMAZLAR!

Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımları “sistemsel bir baskı mekanizması” olarak nitelendiren Putin, Şubat 2022’den bu yana Rusya’ya yönelik 28 bin 595 yaptırımın uygulandığını belirtti. “Rakiplerimiz her zaman Rusya’yı frenlemek isteyecek, ama bu yaptırımlar küresel ekonominin yeni gerçeği. Batı, baskıyı sürdürmek için başka yollar arasa da biz yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

BATILI ŞİRKETLER GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Putin, 2022 yılında Rusya’dan ayrılan Batılı şirketlerin geri dönme isteğini de dile getirdi ve net bir mesaj iletti: “Özel imtiyaz yok! Dönmek isteyenler rekabetçi şartlarda çalışacak. Önceliğimiz Rus firmalarını desteklemek.” Hükümetin, yerli işletmeler için her türlü adımı atacaklarını ifade etti.