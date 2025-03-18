Putin’den G7’ye Eleştiri: BRICS Liderliği

PUTİN’DEN G7 ÜLKELERİNE ELEŞTİRİLER

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği Kongresi’nde G7 ülkelerine doğrudan meydan okudu. ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya’dan oluşan G7’yi eleştirirken, “Buna neden büyük deniyor, anlamıyorum. Haritada hiçbirini göremiyorsunuz. 2024’te G7’nin büyüme oranı yüzde 1.9, Euro Bölgesi’nde ise yüzde 0.9. BRICS’te yüzde 4.9, Rusya’da ise iki yıl üst üste yüzde 4.1!” ifadeleriyle ekonomik anlamda üstünlüklerini öne çıkardı.

AVRUPA EGEMENLİĞİNİ KAYBETTİ, BRICS ÖNE ÇIKIYOR

Putin, Avrupa ülkelerinin çoğunun egemenliklerini yitirdiğini ve ekonomik resesyona girdiğini dile getirdi. “Avrupa’da büyüme oranları sıfıra yakın, hatta bazıları resesyonda. BRICS ise küresel büyümede liderliği ele aldı ve ekonomik dinamizmiyle fark yaratıyor,” dedi. Rus lider, BRICS’in son yıllarda dünya ekonomisini şekillendirdiğini ve bu eğilimin devam edeceğini vurguladı.

YAPTIRIMLARLA MÜCADELE SÜRECEK

Batılı ülkelerin yaptırımlarını “sistemsel bir baskı mekanizması” olarak tanımlayan Putin, Şubat 2022’den bu yana Rus özel ve tüzel kişilere toplam 28 bin 595 yaptırım uygulandığını belirtti. “Rakiplerimiz her zaman Rusya’yı frenlemek isteyecek, ama bu yaptırımlar küresel ekonominin yeni gerçeği. Batı, baskıyı sürdürmek için başka yollar arasa da biz yolumuza devam edeceğiz,” şeklinde konuştu.

BATILI ŞİRKETLERİN DÖNME İSTEĞİNE CEVAP

2022’de Rusya’dan ayrılan Batılı şirketlerin geri dönme isteği üzerine de görüşlerini dile getiren Putin, “Özel imtiyaz yok! Dönmek isteyenler rekabetçi şartlarda çalışacak. Önceliğimiz Rus firmalarını desteklemek,” ifadesini kullandı. Hükümetin yerli işletmeler için her türlü adımı atılacağını da sözlerine ekledi.