Putin’den Trump’a Donetsk Önerisi

TRUMP VE PUTİN ZİRVESİNDEN SONRAKİ GELİŞMELER

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Alaska’da yaklaşık 3 saat süren görüşmesinin ardından Batı basınında çeşitli spekülasyonlar devam ediyor. İngiliz Financial Times gazetesinin aktardığına göre, Putin Trump’a, Rusya tarafından ilhak edilen “Ukrayna’nın Donetsk bölgesi karşılığında bazı toprak taleplerinin hafifletilebileceği” önerisinde bulundu. Ayrıca, Putin’in Donetsk bölgesi karşılığında güneydeki Herson ve Zaporijya’daki cephe hattını dondurabileceğini ifade ettiği öne sürülüyor. Donetsk’in yaklaşık yüzde 70’ini kontrol eden Rus güçleri adına gelinen bu durum, Ukrayna yönetiminin stratejik kararlarını etkileyecek bir gelişme olarak yorumlanıyor.

ZELENSKİ’YE YAPILAN ÖNERİLER

Olayla ilgili Zelenski’ye yakın kaynaklar, Ukrayna’nın Donetsk’i teslim etmeyi düşünmediğini, ancak pazartesi günü Washington’da Trump ile toprak konusunu müzakere etmeye açık olduklarını ifade ediyor. Öte taraftan, Donald Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye, mevcut Rusya kontrolündeki bölgelere ek olarak “Donbas’ın tamamını Rusya’ya terk etmesi” karşılığında savaşı sona erdirme vaadinde bulunduğu iddiaları ortaya çıkıyor. Washington Post gazetesine konuşan ve kimlikleri açıklanmayan iki ABD’li yetkilinin bilgilerine göre, Trump, Alaska’daki Putin görüşmesinin ardından Zelenski ile bir telefon görüşmesi yaptı.

BARIŞ ANLAŞMASI VE ATEŞKES KOŞULLARI

Bu görüşmede, Trump’ın daha önce belirttiği ateşkes koşulundan vazgeçerek doğrudan bir barış anlaşması yapılmasını önerdiği belirtiliyor. Ayrıca, Trump’ın Zelenski ile telefon görüşmesi sırasında, Rusya kontrolündeki bölgelere ilave olarak “Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını” talep ettiği ve bu şartla savaşı sona erdirme sözü verdiği kaydedildi. New York Times’ın haberine göre, Avrupa liderleri de Washington’daki Trump-Zelenski görüşmesine katılmaları için davet edildi. Bu gelişmeler, bölgedeki siyasi dinamikleri etkileyecek önemli adımlar olarak görülüyor.