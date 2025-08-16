Putin, Gazeteciye, “Duymuyorum” Yanıtını Verdi

GÖRÜŞME BAŞLADI

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme Alaska’da başladı. Toplantı öncesinde Trump, Putin’i uçağından indikten sonra karşıladı. İki lider karşılama sırasında karşılıklı jestlerde bulundu ve daha sonra aynı makam aracına bindi. Görüşme salonunda ise gazetecilere poz verdiler.

PUTİN’DEN CEVAP YOK

Trump ile görüşen Putin, basın mensuplarının sorularıyla karşılaştı. Görüşme esnasında bir gazeteci, Putin’e “Sivilleri öldürmeyi bırakacak mısınız?” şeklinde yüksek sesle bir soru yöneltti. Putin, bu soruya doğrudan bir yanıt vermek yerine sadece, “Duymuyorum” ifadesini kullandı.