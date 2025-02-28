Putin’in Günah Çıkardığı Rahibe Suikast Girişimi

RUSYA’DA ENDİŞELERİ ARTIRAN OLAY

Rusya’da bugünkü bir açıklama, Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapıldı ve Ukrayna askeri istihbaratının talimatıyla Rusya Ortodoks Kilisesi’nin rahibi Tikhon Shevkunov’a suikast planlayan iki şüphelinin ormanlık bir alanda gözaltına alındığı duyuruldu. Şüphelilerin isimleri Nikita Ivankovich ve Denis Popovich olarak belirlendi.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

FSB’nin açıklamasında, “Gözaltına alınan 2 kişi Telegram uygulaması üzerinden Ukrayna istihbarat servisi tarafından 2024 yılının ortalarında işe alındıklarını itiraf etti” ifadesi yer aldı. Ele geçirilen malzemeler arasında bir el yapımı patlayıcı ve iki sahte Ukrayna pasaportu bulunuyor. Nikita Ivankovich’in Moskova’daki bir kilisede görev yapan bir rahip olduğu, Denis Popovich’in ise Shevkunov’un asistanlık yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, “Popovich, Shevkunov’u gözlemlemek üzere işe alındığını ve itaat etmediği takdirde akrabalarını öldürmekle tehdit edildiğini” dile getirdi. Daha sonra Shevkunov’u ortadan kaldırmak için bir suç ortağı bulmakla görevlendirildiği açıklandı. Popovich’in ifadesine göre, plan, Shevkunov’un geçmişte yöneticisi olduğu Moskova’daki tarihi Sretensky Manastırı içinde bir konut binasına bomba yerleştirmekti. Ivankovich’in ise bu saldırı için el yapımı bir bomba temin ettiğini belirtti.

PUTİN’İN “GÜNAH ÇIKARDIĞI RAHİP”

Rus medyasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “günah çıkardığı rahip” olarak anılan 66 yaşındaki Shevkunov’a yönelik suikast teşebbüsü Kremlin’den de kınandı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Kiev yönetiminin hiçbir şeyden çekinmediği açık. Bu olayda ise hiçbir şey kutsal değil, bu bir kez daha teyit edilmiş oldu” açıklamasını yaptı. Kremlin, Putin ile Shevkunov’un dostluğunun 1990’lı yıllara dayandığını ve ikilinin birbirini iyi tanıdığını ifade etti. Shevkunov, 2014 yılında Kırım’ın ilhakından sonra 2023’te Başpsikopos olarak atanmıştı.