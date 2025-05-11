putin-in-teklifine-zelenski-den-cevap

PUTİN’DEN BARŞ GÖRÜŞMELERİ TEKLİFİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile doğrudan barış görüşmelerine 15 Mayıs’ta İstanbul’da başlamayı önerdi.

ZELENSKİ: PERŞEMBE PUTİN’LE GÖRÜŞECEĞİM

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Perşembe günü Türkiye’de Putin’le bir araya geleceğini belirtti. Zelenski, “Ukrayna, diplomasi için gerekli zemini sağlamak üzere Pazartesi günü tam ateşkesin başlamasını bekliyor.” ifadelerini kullandı.

TRUMP’TAN UKRAYNA’YA TEKLİF

ABD Başkanı Donald Trump, Putin’in, Ukrayna ile bir ateşkes anlaşması yapmak istemediğini söyledi. Trump, “Ukrayna bu teklifi derhal kabul etmelidir.” diyerek, müzakerelerin belirli bir anlaşmanın mümkün olup olmadığını ortaya koyacağını söyledi. Trump, “Eğer mümkün değilse, Avrupalı liderler ve ABD mevcut durumu net şekilde görebilir ve buna göre hareket edebilir. Ukrayna’nın Putin’le bir anlaşma yapacağına dair umutlarımı kaybetmeye başladım. Toplantıyı hemen yapın.” şeklinde konuştu.

ERDOĞAN DİPLOMASİ TRİFİĞİ YÜRÜTÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ardından Putin ile görüştü. Erdoğan, Macron ile görüşmesinde Türkiye’nin ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Ayrıca, Putin’e İstanbul’daki görüşme teklifini memnuniyetle karşıladığını iletti ve bunun kalıcı bir ateşkes için gerekli ortamı oluşturacağını vurguladı.

AVRUPA LİDERLERİ ATEŞKES İSTİYOR

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e ziyaret gerçekleştirdi. Avrupalı liderler, Putin’den 30 günlük koşulsuz ateşkesi kabul etmesini istedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Putin’in önerisini ilk adım olarak değerlendirirken, Almanya Başbakanı Friedrich Merz de bunu olumlu bir gelişme olarak nitelendirdi. Putin’in Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, müzakerelerin cephedeki durumu ve geçmişteki görüşmeleri göz önüne alarak yapılacağını ifade etti.

PUTİN’İN GÖRÜŞME TEKLİFİ

Putin, başkent Moskova’da düzenlenen basın toplantısında, Ukrayna’da üçüncü kez ateşkes ilan ettiklerini duyurdu ve 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan görüşmelere yeniden başlama teklifinde bulundu. Türkiye’nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinde önemli bir rol üstlendiğini belirten Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek müzakerelerin düzenlenmesi için fırsat talep etti. Putin, “Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız.” dedi.