Putin’in Türkiye Ziyareti İçin Bekleyiş Sürüyor

PUTİN’İN TÜRKİYE ZİYARETİNE GİDEN YOLDA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’ye planladığı ziyaretle ilgili beklenen açıklamayı gerçekleştirdi. Ankara ve Moskova arasındaki diplomasi trafiği hız kesmeden devam ederken, Putin’in ziyaretine dair henüz kesin bir tarih tespit edilmedi. Peskov, “Somut bir anlaşmaya varılmadı, ancak diyaloğumuz her düzeyde yoğun bir şekilde devam ediyor” ifadelerini kullanarak belirsizliği sürdürdü. Ziyaretin ne zaman olacağı ise hala muamma.

DİPLOMATİK TEMASLAR GÜÇLENİYOR

Peskov, iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlamlığını vurguladı. Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko’nun Türkiye’deki başarılı temaslarına atıfta bulunan sözcü, dışişleri bakanlarının düzeyindeki görüşmelerin de verimli bir şekilde devam ettiğini dile getirdi. “Hem Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bize gelmesi için hem de bizim Türkiye’ye gitmemiz için geçerli davetler var” şeklinde konuşan Peskov, en yüksek düzeydeki buluşmanın zamanlamasının hala belirsiz olduğunu ima etti.