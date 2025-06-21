Putin: İran’ın Nükleer Silah Delili Yok

PUTİN’DEN İRAN’IN NÜKLEER PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Putin, Sky News Arabia’ya yaptığı röportajda, dünya gündemindeki önemli konuları değerlendirdi. İran’ın nükleer programı ve Ukrayna ile olan ilişkiler hakkında çarpıcı görüşler paylaşan Putin, ilgili taraflara net mesajlar gönderdi. İran’ın nükleer silah edinme çabasıyla ilgili olarak, “İran’ın nükleer silah peşinde olduğuna dair ne Rusya’nın ne de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın elinde herhangi bir kanıt bulunmuyor” dedi.

İSRAİL’İN ENDİŞELERİNE DİPLOMASİYLA YANIT VERİLEBİLİR

Rus lider, İsrail’in konuyla ilgili endişelerine dikkate alarak, “İsrail yönetimini defalarca bilgilendirdik. İran’ın nükleer silah peşinde olduğuna dair tek bir delil yok” ifadelerini kullandı. Ayrıca, İran’ın nükleer programına dair bazı teknik detayların müzakere edilmesinin mümkün olduğunu belirten Putin, İsrail’in kaygılarının diplomasiyle giderilebileceğini ifade etti. “Müzakerelerle anlaşmaya varılabilir ve bu endişeler ortadan kaldırılabilir” söyleminde bulundu ve uluslararası topluma diyalog çağrısında bulundu.

UKRAYNA HALKINA YANIT VEREN MESAJLAR

Ukrayna konusuna da değinen Putin, Ukrayna halkının büyük bir kısmının Rusya ile dostça ilişkiler kurmak istediği görüşünde olduğunu dile getirdi. 2022 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmelere atıfta bulunan Putin, “Bir anlaşma imzalamanın eşiğindeydik. Ukrayna halkı, daha iyi bir geleceği hak ediyor” şeklinde konuştu.

Putin, Ukrayna’nın Rusya’ya katılan dört bölgedeki referandum sonuçlarını tanıması gerektiğini savunarak, Kiev yönetimini eleştirdi. “Ukrayna, üçüncü tarafların çıkarlarını değil, kendi ulusal çıkarlarını gütmeli. Çatışmayı uzatanlar, Ukrayna’yı bir araç olarak kullanıyor” diyerek Batı’ya da mesaj gönderdi.