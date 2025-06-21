Putin: İran Nükleer Silah Özleminde Yok

PUTİN’DEN İRAN VE UKRAYNA HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

Rusya Federasyonu’nun Başkanı Vladimir Putin, Sky News Arabia’ya yaptığı röportajda dünya gündeminde önemli yer tutan iki konu hakkında dikkat çekici açıklamalar yaptı. İran’ın nükleer çalışmaları ve Ukrayna ile Rusya ilişkilerine dair net mesajlar veren Putin, hem İsrail yönetimine hem de Kiev’e önemli duyurularda bulundu.

İRAN’IN NÜKLEER SİLAH YETİNE DELİL YOK

Putin, İran’ın nükleer silah edinme hedefinde olduğuna ilişkin kesin bir kanıt olmadığına dikkat çekti. Hem Rusya’nın hem de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) bu konuda herhangi bir somut bulguya sahip olmadığını vurgulayan Putin, “İsrail yönetimini defalarca bilgilendirdik. İran’ın nükleer silah peşinde olduğuna dair tek bir delil yok” dedi. Ayrıca, İran’ın nükleer programıyla alakalı teknik detayların müzakereleriyle elde edilebilecek çözümler üzerinde durdu. İsrail’in endişelerinin diplomatik yollarla aşılabileceğini söyleyen Putin, “Müzakerelerle anlaşmaya varılabilir ve bu endişeler ortadan kaldırılabilir” şeklinde konuştu.

UKRAYNALI GRAŞILAR RUSYA İLE DOSTÇA İLİŞKİ KURMAK İSTİYOR

Ukrayna konusuna da değinen Putin, Ukrayna halkının büyük bir kesiminin Rusya ile dostça ilişkiler kurma isteğine inandığını belirtti. 2022 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmelere atıfta bulunarak, “Bir anlaşma imzalamanın eşiğindeydik. Ukrayna halkı, daha iyi bir geleceği hak ediyor” ifadelerini kullandı. Putin, Ukrayna’nın, Rusya’ya katılan dört bölgedeki referandum sonuçlarını kabul etmesi gerektiğini savunarak Kiev yönetimini eleştirdi. “Ukrayna, üçüncü tarafların menfaatlerini değil, kendi ulusal çıkarlarını gözetmeli. Çatışmayı uzatanlar, Ukrayna’yı bir araç olarak kullanıyor” diyerek Batı’nın tutumuna da eleştiride bulundu.