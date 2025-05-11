Putin, İstanbul’da Trump’ı bilgilendirdi

PUTİN’DEN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşında üçüncü kez ateşkes açıklaması yaptı. 15 Mayıs’ta İstanbul’da Ukrayna ile ön koşulsuz doğrudan görüşme teklifi sonrasında ABD Başkanı Donald Trump’tan Rusya-Ukrayna savaşına dair bir değerlendirme geldi. Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “Rusya ve Ukrayna için muhtemelen çok büyük bir gün! Bu bitmek tükenmek bilmeyen ‘kan gölü’ umarız ki sona ererken kurtarılacak yüz binlerce hayatı düşünün” şeklinde ifadeler kullandı. “Bu tamamen yeni, çok daha iyi bir dünya olacak” diyen Trump, “Bunun olmasını sağlamak için her iki tarafla da birlikte çalışmaya devam edeceğim. ABD bunun yerine yeniden inşa ve ticarete odaklanmak istiyor. Büyük bir hafta yaklaşıyor” ifadelerini ekledi.

KİEV’DEN SALDIRI HABERLERİ

Öte yandan, Rusya’nın 9 Mayıs “Zafer Günü” dolayısıyla ilan ettiği geçici ateşkes sona ererken, Ukrayna, Rusya’nın yeniden saldırı düzenlediğini bildirdi. Başkent Kiev’in Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Ukrayna’nın hava savunma birimlerinin Rusya’nın Kiev’e yönelik hava saldırısını püskürtme çabalarını aktardı. Saldırı, Putin’in 15 Mayıs’ta İstanbul’da doğrudan görüşmeler yapma teklifinden saatler sonra gerçekleşti. Reuters’a konuşan tanıklar, Kiev’de hava savunma sistemlerinin aktif olduğunu ve patlama sesleri duyulduğunu belirtti.

PUTİN ERDOĞAN’LA GÖRÜŞECEK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da düzenlenen basın toplantısında “Ukrayna’da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz” dedi ve Ukrayna ile 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlamasını önerdi. Putin, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna müzakerelerindeki rolüne vurgu yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi. “Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye’de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna’da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız” değerlendirmesinde bulundu.