Putin, Kremlinde Görüşmeyi Yaptı

PUTİN’İN TOPLANTISI VE GÖRÜŞMELER

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Alaska’da yaptığı görüşmenin sonuçlarını değerlendirmek amacıyla Rus yetkililerle bir toplantı gerçekleştirdi. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, bu toplantıya Rusya Devlet Başkanlığı temsilcileri, hükümet üyeleri ve Devlet Duması yönetiminin katıldığı belirtildi. Toplantının başlangıcında konuşan Putin, Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirirken, Alaska ziyaretinin zamanında ve yararlı olduğuna dikkat çekti. Putin, “Etkileşimimizin neredeyse tüm alanlarını ele aldık, ancak öncelikli olarak Ukrayna krizinin adil bir şekilde olası çözümünü görüştük. Krizin kökleri ve nedenleri hakkında da konuşma fırsatımız oldu. Temel nedenlerin ortadan kaldırılması, çözümün temeli olmalı” şeklinde ifade etti. Uzun zamandır bu düzeyde doğrudan müzakerelerin yapılmaması gerektiğinin altını çizen Putin, “Yaklaşımımızı sakin ve ayrıntılı bir şekilde tekrar ifade etme fırsatımız oldu. Elbette, çatışmaların hızla sona erdirilmesi gerektiği görüşüne sahip Amerikan yönetiminin yaklaşımına saygı duyuyoruz. Biz de bunu isteriz ve tüm konuların barışçıl yollarla çözülmesine doğru ilerlemek istiyoruz. Görüşme çok açık ve kapsamlıydı, bence bizi gerekli kararlara yaklaştırıyor” dedi.

PUTİN’İN TALEPLERİ

Öte yandan New York Times’ta yer alan bir habere göre, Putin, Trump’tan Ukrayna’da Rusça’nın resmi dil olarak kabul edilmesini ve ülkedeki Rus Ortodoks Kiliseleri’nin güvenliğinin garanti altına alınmasını istedi.

GÖRÜŞMELERİN DETAYLARI

Dün Alaska’daki Elmendorf-Richardson Üssü’nde gerçekleştirilen görüşmeler, liderlerin ikili görüşmesi ile başladı ve ardından her iki tarafın üçer katılımcısının bulunduğu bir toplantı yapıldı. Bu görüşmeler toplamda yaklaşık 3 saat sürdü. Görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin’e eşlik etti. Trump’ın yanında ise ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio bulundu. Putin, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açılması ve iş birliğinin yeniden başlaması çağrısında bulundu. Trump ise görüşmenin ardından bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, birçok konunun masaya yatırıldığını fakat resmi bir anlaşmaya varılmadığını belirtti. “Benim açımdan, bir anlaşma olana kadar anlaşma yoktur. Ancak çok ilerleme kaydettik” ifadesini kullanan Trump, Putin ile gerçekleştirdikleri zirveyi “10 üzerinden 10” olarak değerlendirerek, “Sanırım bir anlaşmaya oldukça yakınız. Ama Ukrayna’nın da bunu kabul etmesi gerekiyor. Belki de ‘hayır’ diyecekler” diye konuştu.