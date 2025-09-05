Putin’Le Avrupa’ya Asker Tepkisi!

PUTİN’DEN UKRAYNA SAVAŞINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Rusya’nın lideri Vladimir Putin, Vladivostok’ta yapılan Doğu Ekonomik Forumu’nda önemli açıklamalar yaptı. Ukrayna Savaşı hakkında yaptığı değerlendirmelerde dikkat çekici mesajlar verdi. Barış görüşmeleri konusunda ABD Başkanı Donald Trump’la henüz görüşmediklerini belirten Putin, ancak açık bir diyaloglarının olduğunu ifade etti. Avrupa’nın Ukrayna’ya asker gönderme planına ise sert tepki gösterdi. Putin, “Kuvvetlerin yasal saldırı hedefleri olacağını varsayıyoruz. Bir barış anlaşması olursa konuşlandırmada bir mantık göremiyorum” dedi.

AVRUPA YENİ ASKERİ PLANI DUYURDU

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ev sahipliğinde Paris’te yapılan toplantıda, Avrupa Birliği ülkelerinin oluşturduğu Gönüllüler Koalisyonu bir araya geldi. Toplantının ardından Macron ve Zelenski ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Macron, ABD, Ukrayna, Avrupa ülkeleri ve Gönüllüler Koalisyonu üyelerinin Rusya-Ukrayna Savaşı’nda barışın yanında olduğunu vurguladı. Macron, ateşkes kapsamındaki koalisyondan 26 ülkenin Ukrayna’ya güvence güçleri gönderme veya “karada, denizde veya havada” bulunma taahhüdünde bulunduğunu açıkladı. Ayrıca, bu gücün Rusya’ya karşı herhangi bir savaş yürütme hedefinde olmadığı belirtildi. Macron, 26 ülke arasında İtalya, Polonya ve Almanya’nın bulunduğunu ancak katkı miktarlarına dair detay vermedi.

ZELENSKİ, KATILIMI “ZAFER” OLARAK TANIMLADI

Zelenski ise savaş sonrası güvence gücüne katılmak isteyen ülke sayısını “zafer” olarak değerlendirdi. Amerika’nın bir destek paketine güvendiğini belirten Zelenski, “Amerikan katkısının kesin miktarı önümüzdeki günlerde belirlenecek” dedi.

Putin, Ukrayna ile ilgili anlaşmalara uymaya devam edeceklerini söyleyerek, “Kiev’in temas kurmak istediğini görüyoruz, ben de temasa hazırım ancak çok büyük bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Bunun için en iyi yer Moskova. Ukrayna’da topraklarla ilgili olası bir anlaşma için yasal engeller var” ifadesini kullandı.

NATO ÜYELİĞİNE KARŞI TUTUMU NET

Putin ayrıca, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne üyeliğinin yasal bir hakkı olduğunu, ancak NATO üyeliğinin Rusya tarafından tamamen kabul edilemeyeceğini vurguladı.