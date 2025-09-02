Putin: Rusya’nın Hiçbir Saldırı Niyeti Yok

PUTİN’DEN ÇİN’DE DİPLOMATİK TEMASLAR

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi’ne katılmak üzere Çin’in Tiencin şehrine geldi. Çin’deki diplomatik çalışmalarına devam eden Putin, başkent Pekin’de Slovakya Başbakanı Robert Fico ile bir araya geldi. Görüşmenin basına açık olan kısmında konuşan Putin, Slovakya’nın bağımsız politikalarını önemsediklerini ifade etti.

ENERJİ TEDARİKÇİSİ OLARAK SIRBISTAN’A VURGULAMA

Putin, Rusya’nın Sırbistan için güvenilir bir enerji tedarikçisi olmaya devam edeceğini belirtti. Slovak şirketlerin Rus pazarında başarıyla faaliyet göstermeye devam ettiğini ve bunun Slovak ekonomisine katkı sağladığını dile getirdi. “Rusya, Sırbistan için güvenilir enerji tedarikçisi olmaya devam edecek” ifadesini kullanan Putin, enerji işbirliğinin önemine dikkat çekti.

NATO VE AB ÜYELİĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Putin, Rusya’nın kimseye saldırma niyetinin olmadığını belirterek, “Rusya’nın kimseye saldırma niyeti yok. Avrupa’ya saldırma niyetimiz olduğu iddiaları provokasyon” dedi. Ayrıca, Ukrayna’nın Avrupa Birliği üyeliğine karşı olmadıklarını ifade etti. Ancak Ukrayna’nın NATO üyeliğini kabul etmediklerini vurgulayarak, “Alaska’da da bunu tartıştık. Uzlaşma fırsatımız olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.