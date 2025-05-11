Putin, Trump’ın Açıklamasını Bekliyor

PUTİN’İN ATEŞKES AÇIKLAMASI VE TRUMP’IN YORUMLARI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşına dair üçüncü kez ateşkes ilan etti ve 15 Mayıs’ta İstanbul’da Ukrayna ile ön koşulsuz doğrudan görüşme teklifinde bulundu. Bu gelişmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “Rusya ve Ukrayna için muhtemelen çok büyük bir gün! Bu bitmek tükenmek bilmeyen ‘kan gölü’ umarız ki sona ererken kurtarılacak yüz binlerce hayatı düşünün” diye belirtti. Trump, “Bu tamamen yeni, çok daha iyi bir dünya olacak” ifadesini kullanırken, “Bunun olmasını sağlamak için her iki tarafla da birlikte çalışmaya devam edeceğim. ABD bunun yerine yeniden inşa ve ticarete odaklanmak istiyor. Büyük bir hafta yaklaşıyor” dedi.

UKRAYNA’DAN YENİ SALDIRI AÇIKLAMASI

Diğer yandan, Rusya’nın 9 Mayıs “Zafer Günü” için ilan ettiği geçici ateşkes sona ererken, Ukrayna, Rusya’nın yeniden saldırı düzenlediğini bildirdi. Başkent Kiev’in Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Ukrayna’nın hava savunma birimlerinin Rusya’ya ait hava saldırılarına karşı aktif olarak yanıt verdiğini açıkladı. Saldırılar, Putin’in Türkiye’de doğrudan görüşme teklifi sonrasında gerçekleşti. Reuters’a konuşan tanıklar, Kiev’de hava savunma sistemlerinin devrede olduğu anların ardından patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

PAT PUTİN’DEN ERDOĞAN’LA GÖRÜŞME PLANI

Putin, Moskova’da düzenlenen bir basın toplantısında, “Ukrayna’da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz” ifadesini kullanarak, Ukrayna ile 15 Mayıs’ta İstanbul’da doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılması önerisini gündeme getirdi. Türkiye’nin Rusya-Ukrayna müzakerelerindeki rolüne vurgu yapan Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmeye ilişkin, “Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye’de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna’da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız” şeklinde konuştu.