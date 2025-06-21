Putin: Tüm Ukrayna Bizimdir

PUTİN’İN UKRAYNA VE ORTA DOĞU İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki çatışmalar ve İsrail-İran arasındaki gerginlikler hakkında açıklamalarda bulundu. İki ülke arasındaki sorunlar için bir çözüm bulunabileceğini düşünerek, “İran ile her gün temas halindeyiz” ifadesini kullandı. Rusya’nın hem İsrail hem de İran’la iletişimde olduğunu belirten Putin, “Bizim bazı önerilerimiz var. Sorunun diplomatik yollarla çözüleceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yönelik olası suikast iddiaları hakkında “Bu tehdidin söylemde kalmasını diliyorum” dedi.

UKRAYNA’DAKİ SAVAŞA YAKLAŞIMI

Putin, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonları ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Rus lider, “Rus ve Ukrayna halklarının tek halk olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda tüm Ukrayna’nın tamamı bizimdir. Rus askerin ayak bastığı yer bizim” açıklamasında bulundu. Bunun yanı sıra, Rusya’nın Ukrayna’nın egemenlik haklarına karşı hiçbir zaman şüphe duymadığını da vurguladı.

DÜNYA SAVAŞI İHTİMALİ HAKKINDA KAYGILAR

III. Dünya Savaşı ihtimali hakkında da kaygılarını ifade eden Putin, “Bundan ötürü endişe duyuyorum, ihtimali artıyor. Ukrayna ve Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler ve olası riskleri göz önünde bulundurduğumuzda” dedi.