Putin: Ukrayna Müzakereleri Şu An Meşru Değil

PUTİN’DEN UKRAYNA AÇIKLAMASI

Putin, Ukrayna’daki güncel durum hakkında Rus devlet kanalı Rossiya-24’e önemli değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna yönetimiyle “özel askeri operasyon” başlatıldıktan hemen sonra müzakerelere yöneldiklerini belirten Putin, “Başlangıçta, Ukrayna yönetimine, Donetsk ve Luhansk’taki insanların Ukrayna’nın bir parçası olmak istemediklerini, burayı terk etmeleri halinde her şeyin orada sonlanacağını söyledik.” ifadesini kullandı.

ÇATIŞMALARIN ÖNÜNE GEÇMEK MÜMKÜN

Ukrayna’nın bahsi geçen bölgeleri terk etmesi durumunda çatışmaların yaşanmayacağını vurgulayan Putin, “Kiev savaşa gitmeye karar verdi.” dedi. Bu ifadeler, mevcut durumun daha da karmaşıklaşabileceği işaretini veriyor.