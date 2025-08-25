Putin Ve Pezeşkiyan Arasında Temas!

SİYASET ARENASINDA KRİTİK GÖRÜŞME

Kremlin’den gelen açıklamaya göre, Rusya’nın lideri Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede, yeni bir zirve üzerine önemli bilgiler paylaşıldı.

ABD İLE YAPILAN ZİRVE KONUŞULDU

Açıklamaya göre, Putin, İranlı mevkidaşına Alaska’daki Rusya-ABD zirvesinin sonuçları hakkında bilgiler verdi. Pezeşkiyan ise Ukrayna krizine barışçıl bir çözüm bulma konusunda devam eden diplomatik çabaları desteklediğini belirtti.

ÇİN’DE YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEKLER

Putin ve Pezeşkiyan’ın, Çin’de yapılacak Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’nde bir araya gelme konusunda anlaştıkları ifade edildi. Bu buluşmanın, iki ülke arasındaki ilişkiler açısından önemli bir adım olabileceği vurgulanıyor.