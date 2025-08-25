Dünya

Putin Ve Pezeşkiyan Telefon Görüşmesi Yaptı

putin-ve-pezeskiyan-telefon-gorusmesi-yapti

SİYASET ARENASINDA KRİTİK GÖRÜŞME

Kremlin’de yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki liderin uluslararası meseleler üzerinde bilgi paylaşımı yaptığı bildiriliyor.

ABD İLE YAPILAN ZİRVE KONUŞULDU

Açıklamalara göre, Putin, İranlı mevkidaşına Alaska’da gerçekleşen Rusya-ABD zirvesinin sonuçlarını aktardı. Pezeşkiyan’ın ise Ukrayna krizinin çözümüne yönelik diplomatik çabalara destek verdiği belirtildi.

ÇİN’DE YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEKLER

İki liderin, yakın zamanda Çin’de gerçekleştirilecek olan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’nde yüz yüze görüşme kararı aldıkları ifade ediliyor.

ÖNEMLİ

Dünya

Mark Ruffalo, Gazze’ye Destek Verdi

Mark Ruffalo, Gazze'ye destek vermek için ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupa ülkelerine çağrıda bulunduğu bir video ile dikkat çekti.
Gündem

Konya’da Kanlı İnfaz! Baba ve Oğlu Öldürüldü

Konya'da otomobile binerken silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Koçyiğit ve oğlu Servet Koçyiğit hayatlarını kaybetti. Olayın detayları araştırılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.