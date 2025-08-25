Putin Ve Pezeşkiyan Telefon Görüşmesi Yaptı

SİYASET ARENASINDA KRİTİK GÖRÜŞME

Kremlin’de yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki liderin uluslararası meseleler üzerinde bilgi paylaşımı yaptığı bildiriliyor.

ABD İLE YAPILAN ZİRVE KONUŞULDU

Açıklamalara göre, Putin, İranlı mevkidaşına Alaska’da gerçekleşen Rusya-ABD zirvesinin sonuçlarını aktardı. Pezeşkiyan’ın ise Ukrayna krizinin çözümüne yönelik diplomatik çabalara destek verdiği belirtildi.

ÇİN’DE YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEKLER

İki liderin, yakın zamanda Çin’de gerçekleştirilecek olan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’nde yüz yüze görüşme kararı aldıkları ifade ediliyor.