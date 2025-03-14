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Putin ve Trump Arasında Gece Görüşmesi

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PUTİN VE WITKOFF’UN GÖRÜŞMESİ

Kremlin’den gelen bilgilere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile geç saatlerde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildiriliyor. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Putin’in Witkoff aracılığıyla Trump’a bazı sinyaller gönderdiğini belirtiyor.

ATEŞKES PLANI HAKKINDA İYİMSERLİK

Peskov, Putin’in Witkoff vasıtasıyla ABD’nin Ukrayna ile ilgili düşünceleri hakkında bilgi aldığını da duyurdu. Açıklamasında, “ihtiyatlı iyimserlik” için bazı nedenler olduğunu dile getiren Peskov, her iki tarafın da böyle bir ateşkes çağrısına gereksinim duyduğunu anladığını ifade ediyor.

TAMBİ GÖRÜŞMELERİN GEREKLİLİĞİ

Buna ek olarak, Putin’in Trump’ın genel tutumuyla dayanışma içinde olduğunu fakat yapılması gereken birçok iş bulunduğunu vurguladığı belirtiliyor. Peskov, Rusya ile ABD’nin, Trump ve Putin arasındaki telefon görüşmesinin zamanlamasını Witkoff’un Moskova’da edindiği bilgilerin Trump’a iletilmesinin ardından belirleyeceğini kaydediyor.

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