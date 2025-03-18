Putin ve Trump Telefonla Görüşecek

PUTİN VE TRUMP TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPACAK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, Trump’ın ABD’nin 47. başkanı olarak göreve başlamasının ardından liderler arasındaki ikinci kontak olan Salı günü yeni bir telefon görüşmesi gerçekleştiriyor. Bu görüşme, Kırım’ın Rusya ile yeniden birleşmesinin on birinci yıldönümüne denk geliyor. Trump, Putin ile görüşme planını ilk duyuran oldu ve bu görüşmede toprak ile nükleer santrallerin kontrolünü gündeme getirmeyi planladığını söyledi. Kremlin, böyle bir görüşmenin hazırlandığını doğruladı.

UKRAYNA SORUNU GÜNDEMDE

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşmenin gündemiyle ilgili net bilgi vermedi ama bu görüşmenin esas olarak Ukrayna’daki çözüm konusuna odaklanacağını belirtti. Peskov ayrıca, bu görüşmenin Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin yeniden canlanmasına yönelik atılan önemli bir adım olacağını vurguladı.

PAYDAŞLAR ARASI İLK GÖRÜŞME

Putin ve Trump, önceki telefon görüşmelerini 12 Şubat’ta gerçekleştirmişti. Bu görüşme neredeyse bir buçuk saat sürmüştü ve liderler iki ülke vatandaşlarının değişimi ile Ukrayna’daki durumu ele almıştı. Ayrıca Ortadoğu’daki çözüm, İran’ın nükleer programı ve ekonomik işbirliği konularına da değinmişlerdi. İki lider, yüz yüze bir toplantı düzenlenmesi konusunu da tartışarak kişisel temasları devam ettirme kararı almıştı.

RİYAD VE İSTANBUL GÖRÜŞMELERİ

Üst düzey Rusya-ABD görüşmeleri, 18 Şubat’ta Riyad’da yapılmıştı. Rus tarafının Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Başkanlık Yardımcısı Yuriy Uşakov ve Rusya Ulusal Güvenlik Ajansı Başkanı Kirill Dmitriyev katılmışken, ABD tarafında ise Ulusal Güvenlik Yardımcısı Mike Waltz, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steven Whitkoff bulunuyordu. Moskova ve Washington, işbirliğini yeniden başlatma ve yeni alanlarda genişletme konularında anlaşmaya vardı. Aynı zamanda, büyükelçiliklerin çalışmaları üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması ve Ukrayna’daki krizin çözümüne yönelik üst düzey çalışma grupları oluşturma kararı alındı. Riyad’daki görüşmelerin ardından İstanbul’da da iki ülke arasındaki ilişkilerdeki sorunlar masaya yatırıldı.

GÖRÜŞMELERİN TEMASI VE UKRAYNA’NIN DURUMU

Görüşmelerde Trump, Putin ile tekrar bir araya gelmeyi planladığını birçok kez duyurdu. Kremlin, her iki ülkenin de liderlerin görüşmesi gerektiğinin farkında olduğunu belirtti. Trump, Putin ile iyi ilişkiler içinde olduklarını ve Putin’in niteliklerini övgüyle andı. Peskov, görüşmenin temelinin zamanla hızlıca organize edilebileceğini açıkladı. Beyaz Saray Basın Sekreteri Caroline Leavitt, Ukrayna konusunda bir barış anlaşmasının yakın olduğunu ve tarafların bu hedefe ulaşmaya çok yaklaştığını belirtti. ABD National Security Advisor Mike Waltz da, Ukrayna’nın güvenlik garantileri almak için tavizler vermesi gerektiğini vurguladı.

PUTİN’İN BEKLENTİLERİ

Putin, Rusya’nın güvenliğini sağlayacak bir barış önerisi istediğini daha önce dile getirmişti. Geçtiğimiz hafta, ABD’nin Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirmek üzere sunduğu öneriye katıldığını söyledi. Putin, Ukrayna’nın ateşkese çağırılması gerektiğini ve tartışılacak konuların dikkatle ele alınması gerektiğini ifade etti. Aynı zamanda, geçici bir ateşkes fikrini tartışarak, bu durumun her iki tarafta da bazı sorunları ortaya çıkarabileceğinin altını çizdi. Putin’in, Trump ile bu konuları görüşme niyetinde olduğu görülüyor.