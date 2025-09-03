Putin: Zelensky İle Görüşmeye Hazırım

BARİŞ GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış süreci devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Putin ile Zelensky’nin çok yakında bir araya gelebileceklerini belirtti. Bunun üzerine, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, barış görüşmeleri için yeniden Türkiye’yi gündeme getirdi. Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’de yaptığı açıklamada, görüşmenin adresinin Moskova olacağını duyurdu.

PUTİN’İN ÇİN’DE VERDİĞİ MESAJLAR

Çin’de gerçekleştirilen İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80. yılına denk gelen askeri geçit töreninde bulunan Putin, burada önemli ifadelere yer verdi. Zelensky ile görüşme olasılığı hakkında, “hazır olduğunun” sinyalini vererek, “Zelensky görüşmek istiyorsa Moskova’ya gelsin” şeklinde konuştu. Böylece Moskova’nın teklifini netleştirmiş oldu.

ÇİN ZİYARETİNİN BAŞARISI

Basın toplantısında, Çin ziyaretinin sonuçlarını başarılı bulan Putin, burada yabancı meslektaşları ile gayri resmi ortamlarda bir araya gelme fırsatı bulduğunu aktardı. Bunun yanı sıra, “Rusya, Ukrayna’nın NATO üyeliğine her zaman itiraz etti, ancak AB üyeliğini sorgulamıyorum” sözleriyle Ukrayna’nın NATO konusunda sürdürdüğü ısrarı da dile getirdi.