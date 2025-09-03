Putin: Zelensky ile Görüşmeye Hazırım

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Rusya-Ukrayna arasındaki barış süreci devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Putin ile Zelensky’nin kısa bir süre içinde bir araya gelebileceği sinyalini geçtiğimiz günlerde verdi. Bu gelişmenin ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, barış görüşmeleri için bir kez daha Türkiye’yi işaret etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise yaptığı son açıklamada, görüşme adresinin Moskova olduğunu belirtti.

PUTİN’DEN AÇIKLAMALAR ÇİN’DE YAPILDI

Çin’de İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla askeri bir geçit töreni düzenlendi. Bu törene katılan liderlerden biri olan Putin, önemli açıklamalara imza attı. Putin, uzun zamandır gündemde olan Zelensky ile görüşme ihtimali için “hazır olduğunu” dile getirdi. “Zelensky görüşmek istiyorsa Moskova’ya gelsin” derken, görüşme yerini de açıklamış oldu.

ÇİN ZİYARETİNDEN MEMNUN

Basın toplantısında, Çin ziyaretinin sonuçlarını başarılı bulduğunu ifade eden Putin, Çin’deki formatın yabancı meslektaşlarıyla gayri resmi bir ortamda buluşma imkanı sunduğunu söyledi. Bunun yanı sıra, “Rusya, Ukrayna’nın NATO üyeliğine her zaman itiraz etti, ancak AB üyeliğini sorgulamadı” diyerek, Ukrayna’nın NATO üyeliğindeki ısrarına da göndermede bulundu.