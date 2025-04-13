R. M. Alaves’i 1-0 Yendi!

REAL MADRID BİR ADIM ÖNE GEÇTİ

Mendizorrotza Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşmada, Real Madrid, 34. dakikada Camavinga’nın ceza sahası yayından çektiği etkili şutla öne geçti. İlk yarının sonlarına yaklaşıldığında, Kylian Mbappe, VAR incelemesinin sonuçları sonrası kırmızı kartla cezalandırıldı ve bu durum, takımını 10 kişi bırakma sonucunu doğurdu.

ALAVES’TEN KIRMIZI KART

İkinci yarıda, Alaves’ten Manu Sanchez, 70. dakikada Vinicius’a yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart gördü. Real Madrid, bu zorlu mücadeleyi kazanarak puanını 66’ya yükseltti ve zirvedeki takibini devam ettirdi.

ARDA GÜLER MAÇTA YER ALDI

Milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11’de başladı ve 62. dakikada Bellingham’a yerini bıraktı. Genç yıldız, %93 pas isabeti ile oynadı ve iki şut girişiminde bulundu.

MAÇ ÖZETİ

1′ Maç başladı.

19′ Rodrygo’nun kullandığı korner vuruşunda Asencio topu ağlara gönderdi, ancak VAR incelemesi sonucu Rüdiger’in kaleci Owono’ya faul yaptığı tespit edilerek gol geçersiz sayıldı.

34′ Real Madrid, Camavinga’nın ceza sahası yayından çektiği sert şutla öne geçti.

38′ Kylian Mbappe, rakibine sert faul yaptı ve VAR kontrolü ardından kırmızı kart gördü.

42′ Alaves’te Joan Jordan sarı kart gördü. İlk yarı sona erdi.

56′ Martin sarı kart gördü.

62′ Real Madrid’de Arda ve Rodrygo’nun yerine Bellingham ve Vinicius oyuna girdi.

70′ Vinicius’a faul yapan Sanchez kırmızı kart gördü. Maç sona erdi.