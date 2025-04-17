R. Ozan Kütahyalı GÖZALTI’na Alındı!

SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALARA YARGI MÜDAHALESİ

Sosyal medyada CHP’ye kayyum atanacağı yönündeki iddialara yargıdan cevap geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu konuda duyuru yapan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla dün gece soruşturma başlattı.

GÖZALTINA ALMA KARARI

“CHP’ye yarın kayyum atanacak” iddiasıyla ilgili olarak başlatılan soruşturma nedeniyle Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bir yazı ile İstanbul’a talimat gönderdi. Öğle saatlerinde Kütahyalı gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), kayyum iddialarının asılsız olduğunu açıklayarak, henüz duruşması bile yapılmamış bir davanın kararıyla ilgili ortaya atılan spekülasyonların gerçek dışı olduğu belirtildi.

GAZETECİLERİN SORUMLULUĞU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bilgi kirliliğine neden olacak paylaşımları yapan herkesin yasal yaptırımlarla karşılaşacağını ifade etti. Altun, ayrıca bu süreçlerde gazetecilerin doğru ve teyitli bilgileri halkla paylaşma konusundaki mesleki sorumluluklarına dikkat çekti.