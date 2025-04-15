R.Ş. D.D.’yi Darp Etti, Şikayetçi Olundu!

OLAYIN GERÇEĞİ

Muğla’nın Yatağan ilçesinde 11 Nisan 2025’te yaşanan olayda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ortaokulu yakınındaki zeytinlikte 13 yaşındaki R.Ş. adlı öğrenci, yine 13 yaşında olan arkadaşı D.D.’yi darp etti. Olay anına ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması, toplumsal bir tepkiye neden oldu.

OLAYIN DETAYLARI

Görüntülerde, R.Ş.’nin D.D. ile bir süre konuştuğu, ardından aniden ona yumruk attığı, saçından tutup diziyle yüzüne vurduğu ve yere düşen D.D.’nin başına tekme attığı anlar yer aldı. D.D.’nin annesi F.C., 13 Nisan’da polis merkezine giderek R.Ş.’den şikayetçi oldu ve R.Ş.’nin kızına gönderdiği tehdit içerikli mesajların ekran görüntülerini de yetkililere teslim etti. D.D., avukatı eşliğinde verdiği beyanda, R.Ş.’nin kendisini yanına çağırdığı, konuşma sırasında aniden darp edildiğini ve hakaretlere maruz kaldığını belirtti. D.D., R.Ş.’den davacı ve şikayetçi olduğunu ifade etti.

SORUŞTURMA VE ADLİ SÜREÇ

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, R.Ş. gözaltına alındı. Diğer şüpheliler Y.D.K. ve S.Ç.’nin de adliyeye sevk edilmesi talimatı verildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen R.Ş., savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

R.Ş.’NİN İFADESİ

R.Ş., savcılıktaki ifadesinde, “Darp olayından sonra pişman olarak D.D.’ye özür içerikli mesaj gönderdim. Özrümü kabul etmişti. Ancak olayı annesi öğrenince konu buralara kadar geldi. Görüntüleri sosyal medyadan paylaşmak şeklindeki hatamı kabul ediyorum. Eylemlerim nedeniyle pişmanım,” dedi.