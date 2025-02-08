Radyo D’nin 30. Yıl Kutlaması

RADYONUN GÜNCELİĞİ VE DEĞİŞİME AÇIKLIĞI

Bazen trafikteki güncel durumu dinliyoruz, bazen gündemi takip ediyoruz ve bazen en sevdiğimiz şarkıyı duyduğumuz an müziğin sesini yükseltip yakınlarımızla birlikte hareket etmeye başlıyoruz. 90’lı yılların başlarında özel radyoculuğun hayatımıza girmesiyle birlikte radyoların sayısı da önemli ölçüde yükseldi. Nostaljik bir iletişim aracı olan radyo, gerçekten de kendisini sürekli güncelliyor. Demirören Medya Müzik Kanalları ve Radyolar Genel Yayın Yönetmeni Fatih Uslu’yla stüdyosunda bir araya geldik ve 30’uncu yaşını yeni kutlayan Radyo D’yi, radyoculuğun dinamiklerini konuştuk. Uslu, “İçerik hep olmalı yoksa sadece bir müzik kutusundan ibaret oluruz” diyerek radyoculuğun önemine vurgu yaptı.

RADYOCULUĞUN SUPORTU VE ANILAR

Fatih Uslu, radyoculuğa nasıl başladığını anlattı. “Evde sürekli radyo dinlerdik ailemle birlikte. Evde radyo kültürü olduğu için bu alana bir aşinalığım vardı. Abimin de bu alanda ilgisi bulunuyordu. Bir yaz tatilinde memleketimiz Kastamonu’ya gittiğimizde köyümüzde vericiyle yayın denemesi yaptık. Herkes bu durumu çok sevdi, televizyonu unuttular. Köy halkı bağlanıyor, muhtar arıyor, sorunlar dile getiriliyor, açık oturumlar yapılıyor, eğleniliyor, şarkılar söyleniyor…” diyerek bu anlarının kendisi için ne kadar değerli olduğunu ifade etti. 1999 yılında üniversite öğrenimine başladı ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde radyo televizyon bölümünün o yıl radyo kurmasıyla ilk deneyimini yaşadı. “Sınava girdim,” diye ekliyor.