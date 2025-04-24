Rafa Silva Beşiktaş’tan Ayrıldı

BEŞİKTAŞ’TA ŞOK GELİŞMELER

Süper Lig’de sezonu üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi’ne gitmenin planlarını yapan Beşiktaş’ta Portekizli futbolcu Rafa Silva ile ilgili beklenmedik gelişmeler ortaya çıktı. Beşiktaş yönetimi, Rafa Silva’yı kesinlikle kadrosunda tutmayı düşünüyordu. Son dönemde transfer iddiaları ile gündeme gelen Rafa Silva’nın, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tarafından çok değerli bir oyuncu olarak görüldüğü belirtiliyordu. Eğer astronomik bir teklif gelmezse, futbolcunun başka bir takıma geçmeyeceği ifade ediliyordu.

RAFA SILVA YENİ SEZONDA LİDER OLACAK

Beşiktaş’ın yeni sezonundaki başaktörü ve lider oyuncusu yine Rafa Silva olacak. Teknik Direktör Solskjaer, Portekizli yıldızı gelecek sezon sadece 10 numara pozisyonunda değerlendirmeyi planlıyordu. Bu durum, Rafa Silva’nın takım içerisindeki önemini bir kez daha ortaya koyuyor.