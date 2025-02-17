Rakamlı Plaka Hong Kong’da 66 Milyona Satıldı

AY YENİ YILI AÇIK ARTIRMASINDA REKOR PLAKA SATIŞI

Hong Kong’da gerçekleşen yıllık Ay Yeni Yılı açık artırmasında, sadece tek bir harf içeren nadir bir plaka, yüksek bir fiyata satışa çıktı. “S” harfi ile adlandırılan plaka için ciddi bir teklif savaşı yaşandı. Açık artırma, 5.000 Hong Kong doları (yaklaşık 23 bin TL) seviyesinde başladı, fakat kısa süre içinde fiyatı 8 milyon Hong Kong dolarına (yaklaşık 37 milyon TL) yükseldi. Nihayetinde plaka, 14,2 milyon Hong Kong doları (yaklaşık 66 milyon TL) gibi olağanüstü bir miktara alıcı buldu. Plakayı bu kadar dikkat çekici kılan sebepler ise başlı başına bir şaşkınlık yarattı.

ÖZEL PLAKAYI BELİRLEYEN FAKTÖR

Peki, bu plakayı bu kadar özel kılan ne? Hong Kong merkezli sigorta brokeri Automate Wealth Management, “S” harfinin Superman ile ilişkilendirilmesi nedeniyle büyük talep gördüğünü belirtiyor. Şirket, plakanın en fazla 10 milyon Hong Kong doları seviyesine ulaşmasını öngörmüştü, fakat sonuçları kendilerini bile şaşırttı.

88 PLAKASI İÇİN DE YERİNDEN KILIK REKABET

Aynı açık artırmada, “88” numaralı plaka da yoğun bir rekabete sahne oldu. 13 dakika süren bu yüksek teklifler sonucunda plaka, tam 11,4 milyon Hong Kong doları (yaklaşık 53 milyon TL) karşılığında yeni sahibine kavuştu. Çin kültüründe 8 rakamı “zenginlik” anlamı taşıdığı için bu tür plakalar oldukça rağbet görüyor.