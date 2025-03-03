Ramazan Ayında İndirimli Ürünler Listesi Açıklandı

RAMAZAN AYINDA FİYAT SABİTLEME VE İNDİRİMLER

Yerel ve ulusal zincir marketler, Ramazan dönemine özel olarak bazı ürünlerde fiyat sabitlemesi yaparak pek çok üründe indirim uygulamaya başladı. Yapılan açıklamada bakliyat, un, sıvı yağ, makarna gibi binlerce üründe fiyatların sabit tutulacağı ifade edildi. İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, belirli ürünler üzerinde yüzde 25 indirim yapılacağını vurgularken, “Yüzlerce reyonda, binlerce üründe fiyat sabitledik. Müşterilerin ilgisi çok iyi, ürünler rağbet görüyor.” ifadesini kullandı. Ayrıca, marketlerin Et ve Süt Kurumu ile yaptıkları protokol kapsamında et fiyatlarını da sabitledikleri belirtildi.

RAMAZAN KOLİLERİ VE FİYATLARI

Zincir marketler, tüketicilere farklı seçeneklerle erzak kolisi ve hediye çekleri sunmaya başladı. CarrefourSA, Ramazan ayına özel olarak hazırladığı 13 parçalık Klasik Ramazan Kolisi’ni 369,95 lira, 23 parçalık Süper Ramazan Kolisi’ni 629,95 lira, 26 parçalık Mega Ramazan Kolisi’ni ise 799,95 lira gibi fiyatlarla satışa sunuyor. Migros ise 13 adet ürün içeren Bereket Paketi’ni 369,95 lira, 23 adet ürün bulunan Lezzet Paketi’ni ise 629,95 lira fiyatıyla tüketicilere sunuyor. Şok Market de, mart ayında gıdadan temizlik ürünlerine kadar 100 üründe 2024 Mart fiyatlarını uyguladığını duyurmuştu.