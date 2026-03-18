Ramazan Bayramı’nda 45 Bin 694 Polis Görev Alacak

Ramazan Bayramı için memleketlerine seyahat edecek vatandaşların güvenliği amacıyla, trafik tedbirleri alınmaya başlandı. Bu kapsamda, Ankara-Konya Otoyolu üzerindeki denetimlerde sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadıkları ve diğer kurallara uyup uymadıkları kontrol ediliyor. Denetim noktasında açıklamalarda bulunan Trafik Başkanlığı Denetleme Şube Müdürü 2’nci Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Aydın, bayram trafik tedbirleri için 11 Mart 2026 tarihinde yapılan ‘Bayram Tedbirleri Genelgesi’nin, İçişleri Bakanı’nın imzasıyla 81 il valiliğine gönderildiğini hatırlattı.

45 BİN 694 POLİS GÖREVDE, DRON VE HELİKOPTER DENETİMLERİ

Aydın, denetimlerin 13 Mart’tan itibaren başladığını belirterek, bayram süresince 10 bin 867’si devriye olmak üzere toplam 45 bin 694 polisin görev yapacağını duyurdu. Ayrıca, 9 ilde helikopterle ve 81 ilde dronlarla denetimlerin yapılacağını ekledi. Aydın, “Hem okulların tatil girmesi hem de bayram tatilinin devam etmesi sebebiyle 13-23 Mart tarihleri arasında ülke genelinde trafik tedbirleri aldık” diye konuştu.

OTOBÜS KAZALARINA YÖNELİK ÖZEL TEDBİRLER

Bayram süresince 896 personelin 1194 otobüs seferinde yolcu olarak sivil görevlilerle birlikte bulunduklarını ifade eden Aydın, otobüslerin kural ihlalleri konusunda farkındalık artırma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Aydın, “Bizim temel amacımız, sürücülerin ve yolcuların kurallara uygun hareket etmesi ile bilinçlenmesini sağlamak” sözlerini kullandı.

DENETİM NOKTALARI İÇİN UYGULAMA GELİYOR

Aydın, vatandaşların güzergahlarında hangi denetim noktalarının yer aldığını merak ettiğini belirterek, İçişleri Bakanlığı’nın web sitesi üzerinden bir uygulama ile gidilecek güzergah üzerindeki toplam denetim sayılarını sorgulayabileceklerini aktardı. Tüm şoförlerin ve yolcuların bayram süresince huzur içinde seyahat etmelerini temenni ettiklerini vurguladı.