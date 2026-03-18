Ramazan Bayramı’nda Otoyol ve Köprü Geçişleri Ücretsiz

Ramazan Bayramı’nda geçişler ücretsiz

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından sorumluluğu üstlenilen otoyol ve köprü geçişleri, Ramazan Bayramı süresince ücretsiz olacak. Bu şık uygulama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Resmi Gazete’de yayınlandı.

ÜCRETSİZ HİZMET DÖNEMİ

Bayram nedeniyle, KGM sorumluluğundaki otoyollarla birlikte 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, 19 Mart Perşembe saat 00.00 itibarıyla başlayarak 22 Mart Pazar akşamına kadar ücretsiz hizmet verecek. Bununla birlikte, yap-işlet-devret projeleri kapsamındaki geçişler ise bu ücretsiz uygulamadan yararlanamayacak.