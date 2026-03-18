Ramazan Bayramı’nda Ücretsiz Otoyol ve Köprü Geçişleri

Ramazan Bayramı’nda OTOYOL VE KÖPRÜ GEÇİŞLERİ ÜCRETSİZ

Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait köprü ve otoyolda geçişlerin Ramazan Bayramı süresince ücretsiz olacağı açıklandı. Bu karar, Cumhurbaşkanı’nın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

ÜCRETSİZ HİZMET 19 MART’TA BAŞLIYOR

KGM’nin sorumluluğunda olan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, 19 Mart Perşembe günü saat 00.00’dan itibaren 22 Mart Pazar günü sonuna kadar ücretsiz hizmet sunacak. Ancak, yap-işlet-devret projeleri bu ücretsiz geçiş uygulamasından muaf durumda.