Ramazan Bayramında Hava Durumu: Soğuk Ve Yağışlı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Bayram Hava Raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı’na yönelik hava tahmin raporunu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı boyunca yurt genelinde soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının bayram süresince, mevsim normallerinin birkaç derece altında seyredeceği ifade ediliyor. Ülkenin batı kesimlerine 18 Mart 2026 Çarşamba gününden itibaren yağışlı ve soğuk havanın girmesi öngörülüyor.

ARİFE GÜNÜ’NDE HAVA DURUMU

19 Mart Arife Günü ile 20-22 Mart tarihlerinde yurt genelinde yağışlı ve soğuk hava koşullarının hakim olması öngörülüyor. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde gerçekleşmesi, iç kesimlerin yüksek bölgeleriyle doğu kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar olarak görülmesi bekleniyor. Mevsim normalleri civarında ve yer yer üstünde seyreden hava sıcaklıklarının ise birkaç derece düşmesi tahmin ediliyor.

YAĞIŞLI HAVA BAYRAMDA DA ETKİLİ OLACAK

Arife Günü, yurt genelinde çok bulutlu bir hava durumu beklenirken; İzmir, Aydın, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri dışında yağışlı bir hava geçmesi öngörülüyor. Yağışların, genelde yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı bildiriliyor. Bayramın ilk günü de yurt genelinde yağışlı havanın etkili olacağı ve yağışların yine benzer şekillerde seyredeceği tahmin ediliyor.

Gündem

Amedspor’un Uğurlu Hemşiresi İkra Hepgez Olay Oldu

Sosyal medyada 'saç örme' akımına katıldıktan sonra görevden alınan hemşire İkra Hepgez, Amedspor maçında taraftarlar arasında sevinçle görüntülendi.
Gündem

Petrol Fiyatlarındaki Artışta Elektrikli Araç Tercihi

Akaryakıt fiyatlarının 65 lirayı geçmesi, benzinli araçların depo maliyetini 4 bin liraya yaklaştırdı. Otomobil alımında elektrikli ile benzinli araçlar arasındaki ekonomik fark sorgulanıyor. Şarj istasyonları da tartışma konusu.
Gündem

İlber Ortaylı Cenazesinde Selfie Krizi Yaşandı

İlber Ortaylı'nın cenazesinde, bazı katılımcılar selfie çekmek için yarışırken Celal Şengör'e rahatsız edici davranışlar sergiledi. Bu durum, yine tartışmalara yol açtı.
Gündem

Liverpool-Galatasaray Maçının Hakemi Szymon Marciniak Açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile Galatasaray arasında oynanacak son 16 turu karşılaşmasını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.
Gündem

Orhan Gencebay Hastanede Tedavi Altında mı

Orhan Gencebay’ın yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldığına dair haberler yayıldı. Eşi, bu iddialara tepki göstererek sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

