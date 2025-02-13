Ramazan’da Kırmızı Et Fiyatları Sabitleniyor

KIRMIZI ET FİYATLARI SABİTLENDİ

Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) tedarik ettiği ve İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) ile Ankara PERDER üyeleri, zincir marketlerde kırmızı et fiyatlarının sabitlendiğini duyurdu. Bugün ayrıca Rekabet Kurumu, Ramazan’da kırmızı ette fiyat artışı konusunda dikkatli olduklarını ve denetimleri artırarak yüksek cezalar uygulayacaklarını hatırlattı.

ZAM İDDİALARI YALANLANDI

Ramazan öncesinde kırmızı et fiyatlarının yüzde 10-15 oranında artacağına dair çıkan iddialara sektör temsilcilerinden yalanlama geldi. İstanbul Kasaplar Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, “Fiyatlar Ramazan sonuna kadar donduruldu” şeklinde bir açıklama yaptı ve zam olmayacağının altını çizdi.

Tüfekçi, NTV’ye verdiği bilgilerde, üreticilerin zam talebi bulunduğunu ancak esnaf olarak bu zammı kabul etmediklerini ifade etti. “Marketler de zaten Et ve Süt Kurumu ile anlaştı, Ramazan sonuna kadar zam yok” diye ekledi.

KIRMIZI ET FİYATLARI RAMAZAN SONUNA KADAR DEĞİŞMEYECEK

İstanbul ve Ankara’daki marketler, Ramazan sonuna kadar kırmızı et fiyatlarını sabitledi. Buna göre, Ramazan süresince kıyma 379 lira, kuşbaşı et ise 399 lira olarak satılacak.