Ramazan İlk Sahur ve İftar Saatleri 2025

RAMAZAN AYI BAŞLANGICI VE UNUTULMAZ ANLAR

Oruç ibadetini yerine getirecek olanlar için önemli bir gelişme yaşandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan İmsakiyesi, bu yılki Ramazan ayı için sahur ve iftar saatlerini belirliyor. Ramazan ayı, 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. İlk teravih namazı ise 28 Şubat 2025 Cuma akşamında kılınacak.

İSTANBUL İÇİN İMSAKİYE BİLGİLERİ

İstanbul’da 2025 yılı için imsakiye bilgileri şöyle: “İlk sahur: 1 Mart Cumartesi – İmsak saati: 06.07.” İlk iftar ise “1 Mart Cumartesi – İftar saati: 19.01.” İlk teravih namazı tarihi ise “28 Şubat Cuma – 20.19.” saatinde gerçekleşecek.

ANKARA VE İZMİR’DEKİ SAATLER

Ankara’da ise imsakiye verileri şu şekilde: “İlk sahur: 1 Mart Cumartesi – İmsak saati: 05.52.” İlk iftar için “1 Mart Cumartesi – İftar saati: 18.47.” İlk teravih namazı, “28 Şubat Cuma – 20.03.” saatinde yapılacak. İzmir’de ise imsakiye bilgileri; “İlk sahur: 1 Mart Cumartesi – İmsak saati: 06.16.” “İlk iftar: 1 Mart Cumartesi – İftar saati: 19.11.” ve “İlk teravih namazı: 28 Şubat Cuma – 20.26.” olarak belirlenmiş durumda.

DETAYLI İMSAKİYE BİLGİLERİ VE PLANLAMA

Diyanet tarafından yayımlanan imsakiye ile birlikte, sahur, iftar ve teravih namazı saatleri kazanmış olduğu kesinlik ile oruç tutacak olan vatandaşlar için önemli bir rehber oluşturuyor. Vatandaşlar, kendi şehirlerine ait imsakiye bilgilerine göre sahur ve iftar vakitlerini planlayabiliyor.