Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Gözaltı Kararı

CHP’YE KAYYUM ATANACAĞI İDDİALARI ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında çıkan CHP’ye kayyum atanacağı iddialarının ardından soruşturma süreci başladı. Sosyal medya üzerinden yayılan bu iddialarla ilgili olarak yargı organları harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada bu kayyum iddialarını paylaşan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla önceki gece soruşturma başlattı.

GÖZALTI KARARI ALINDI

Kütahyalı hakkında “CHP’ye yarın kayyum atanacak” şeklindeki iddia nedeniyle gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu süreçte İstanbul’a bir talimat yazısı gönderdi.

DEZENFORMASYON MERKEZİ İDDİALARI YALANLADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bu kayyum iddialarını yalanlayarak, “durmuş bir davanın kararıyla ilgili olarak ortaya atılan iddiaların asılsız” olduğunu açıkladı.

GAZETECİLERİN SORUMLULUĞU VURGULANDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bilgi kirliliğine yol açan paylaşımlar yapan herkesin yasalarla belirlenen sonuçlarla karşılaşacaklarını belirtti. Ayrıca, bu süreçte gazetecilerin kamuoyuyla doğru ve teyit etmiş bilgileri paylaşma konusunda bir mesleki sorumlulukları olduğunu vurguladı.