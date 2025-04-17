KAOS YARATAN İDDİALAR ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında, CHP’ye kayyum atanacağına dair ortaya atılan iddialar sonrası gözaltı kararı verildi. Sosyal medyada yayılan bu kayyum iddialarına karşı yargı harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan soruşturma başlattı.

GÖZALTILI SÜREÇ BAŞLADI

“CHP’ye yarın kayyum atanacak” iddiasıyla ilgili olarak Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu süreçle ilgili olarak İstanbul’a talimat yazısı gönderdi.

DMM’DEN RESMİ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), kayyum iddialarını yalanlayarak, henüz duruşması bile görülmemiş bir davanın kararıyla ilgili ortaya atılan söylentilerin asılsız olduğunu vurguladı.

MEDYA SORUMLULUĞU VURGUSU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bilgi kirliliğine yol açan paylaşımlar yapan kişilerin yasal yaptırımlarla karşılaşacaklarını açıkladı. Ayrıca, bu süreçlerde gazetecilerin doğru ve teyitli bilgileri topluma ulaştırma konusunda bir mesleki sorumluluk taşıdığına dikkat çekti.