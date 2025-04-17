Rasim Ozan Kütahyalı’ya Soruşturma Açıldı

SAVCILIKTAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden ‘CHP’nin 38. Olağan Kurultayının iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı’ yönündeki ifadeleriyle dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı hakkında, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan soruşturma başlattı. Ayrıca, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP kurultayıyla ilgili yapılan sosyal medya paylaşımlarının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli bir soruşturmayla ele alındığını açıkladı.

BİLGİ KİRLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Bakan Tunç, bu konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı CHP delegelerinin şikâyetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ile yine bazı delegelerce Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan CHP’nin 38. Olağan Kurultayının iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik operasyon yapılacağı şeklinde sosyal medya aracılığıyla bazı paylaşımlar yapılıyor” dedi. “Kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı bu tür mesnetsiz iddialara itibar edilmemelidir” diyerek halkı bu iddialara karşı uyardı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de Rasim Ozan Kütahyalı’nın iddialarına ilişkin sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunarak, “Yargı süreçleriyle ilgili algı oluşturmak maksadıyla ortaya atılan asılsız iddialara itibar etmeyiniz” ifadesini kullandı. Bu tür asılsız iddiaların, toplumda bilgi kirliliğine yol açabileceği vurgulandı.