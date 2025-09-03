Rayiç Bedeller Yükseldi! Emlak Vergisinde Artış

EMLAK VERGİLERİNDE CİDDİ ARTILAR GÖRÜLÜYOR

2026–2029 dönemi için geçerli olacak arsa, arazi ve konut metrekare birim değerlerinin açıklanmasıyla birlikte, Türkiye genelinde emlak vergilerinde önemli bir artış gündeme geldi. Bazı ilçelerde rayiç bedellerin 10 ila 20 kat arasında yükselmesi dikkat çekerken, büyükşehirlerde artış oranlarının yüzde 300’den başlayarak lüks semtlerde yüzde 5000’e kadar varması, emlak piyasasında büyük bir sarsıntıya yol açtı. Bu gelişmeler, milyonlarca ev sahibini doğrudan etkilerken, kamuoyu üzerinde de geniş bir etki bıraktı.

HÜKÜMET ADİL BİR SİSTEM İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR

Sabah gazetesinden edinilen bilgilere göre, hükümet aşırı vergi yükünü önlemek ve adil bir sistem kurmak amacıyla yeni bir kanun hazırlığına başladı. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarının vatandaşları mağdur etmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Demir, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yasal ve idari düzenlemelerle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçeceğiz” sözleriyle konunun üzerine gidileceğini ifade etti.

YENİ DÜZENLEMENİN KAPSAMI GENİŞ

Yeni düzenlemenin etkisinin sadece emlak vergisiyle sınırlı kalmayacağı, tapu harcı, değerli konut vergisi ve emsal kira bedeli gibi birçok kalemi de etkilemesi bekleniyor. Uzmanlar, rayiç bedel artışlarının yalnızca vergi yükünü artırmakla kalmayacağını, aynı zamanda gayrimenkul piyasasındaki dengelerin de değişmesine neden olabileceğini vurguluyor. Bu durum, hem yatırımcılar hem de ev sahipleri için önemli sonuçlar doğuracak gibi görünüyor.