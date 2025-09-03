Rayiç Bedeller Yükseldi, Vergi Artıyor!

EMLAK VERGİLERİNDE CİDDİ ARTIŞ GÜNDEME GELİYOR

2026–2029 dönemi için geçerli olacak arsa, arazi ve konut metrekare birim değerleri açıklandı ve bu durum Türkiye genelinde emlak vergilerinde büyük artışların yaşanmasına yol açtı. Bazı bölgelerde rayiç bedeller 10 ila 20 kat arasında yükselirken, büyükşehirlerde bu artış oranları yüzde 300’den başlayarak lüks semtlerde yüzde 5000’e kadar ulaşıyor. Böylece milyonlarca ev sahibi bu gelişmeden doğrudan etkilenirken, kamuoyunda da geniş yankılar uyandırdı.

HÜKÜMETTEN YENİ DÜZENLEMELER

Sabah gazetesinin haberine göre, hükümet aşırı vergi yüklerini önlemek ve adil bir sistem kurmak amacıyla yeni bir kanun üzerinde çalışma yapıyor. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarının vatandaşları zor durumda bırakmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi. Demir, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yasal ve idari düzenlemelerle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçeceğiz” şeklinde konuştu.

YENİ DÜZENLEMENİN ETKİLERİ

Beklentilere göre, yeni düzenleme yalnızca emlak vergisini değil; tapu harcı, değerli konut vergisi ve emsal kira bedeli gibi birçok farklı kalemi de etkileyecek. Uzmanlar, rayiç bedel artışlarının sadece vergi yükünü artırmakla kalmayıp aynı zamanda gayrimenkul piyasasında da denge değişikliklerine neden olabileceğine dikkat çekiyor.