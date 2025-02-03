Real Madrid 6 Maç Sonra Kaybetti

AVRUPA’NIN BÜYÜK FUTBOL LİGLERİ HAREKETLİ GEÇTİ

Hafta sonu Avrupa’nın beş büyük futbol liginde aksiyon devam etti. Almanya’nın Bundesliga’sı, Fransa’nın Ligue 1’i, İngiltere’nin Premier Lig’i, İspanya’nın LaLiga’sı ve İtalya’nın Serie A’sı, futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı. Bu liglerdeki takımlar arasında şampiyonluk yarışının heyecanı sürüyor ve takımlar puan tablosunda daha üst sıralara tırmanmak için mücadele ediyor.

PUAN TABLOSUNDA ZİRVEDEKİ TAKIMLAR

Real Madrid, Liverpool, Napoli, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain (PSG), kendi ülkelerindeki liglerde puan tablosunun zirvesinde yer aldı. Tüm bu takımlar, sezonun ilerleyen döneminde rekabeti artırarak şampiyonluk için iddialı bir pozisyonda olduklarını kanıtlıyor. Ancak dikkat çeken bir detay, Real Madrid’in altı maç sonra kaybetmesi oldu. Bu sonuç, İspanyol ekibinin şampiyonluk hedefi için önemli bir dönüm noktası olabiliyor.