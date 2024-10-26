“Real Madrid Arda Güler’e Veda Etti!”

REAL MADRİD’DE ARDA GÜLER GELİŞMELERİ

Real Madrid’de Arda Güler ile ilgili son dakika gelişmeleri dikkat çekiyor. LaLiga’nın 11. haftasında bu akşam saat 22.00’de Real Madrid ile Barcelona arasında gerçekleşecek El Clasico maçı öncesi Türk futbolseverlerin gözleri Arda Güler’in üstünde. Son günlerde Teknik Direktör Carlo Ancelotti’nin sürekli forma şansı vermediği Fenerbahçe’nin eski futbolcusu, zorlu bir dönem geçiriyor. İspanyol basınında çıkan haberlere göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Arda Güler hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

EL CLASICO HEYECANI

Avrupa ve dünya futbolu bugün Madrid üzerinde yoğunlaşmış durumda. LaLiga’nın 11. hafta maçında Real Madrid, El Clasico’da Barcelona ile karşılaşacak. Bu önemli mücadele bu gece saat 22.00’de başlayacak. Real Madrid, 2023 yazında Fenerbahçe’den transfer ettiği Arda Güler ile 2024-25 sezonunda zorlu bir süreçten geçiyor. Ancelotti, 19 yaşındaki yeteneği defansif mücadelelerde ilk 11’de kullanmıyor. Son maçında UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund’u 5-2 mağlup eden Real Madrid’de Arda, maça yedek başladı ve 90. dakikada oyuna girerek yalnızca 4 dakika sahada kalabildi. Bu sezon Arda, Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda toplam 11 maça çıktı ve bu süreçte 292 dakika sahada bulunarak gol ya da asist üretemedi.

PEREZ’İN AÇIKLAMALARI

İspanyol basınında bulunan Realmadrid Exclusivo’da Arda Güler ile ilgili bomba bir iddia yer aldı. Başkan Florentino Perez’in genç oyuncuyla ilgili yaptığı açıklamalar büyük ilgi uyandırdı. Haberde, “Real Madrid’in kadrosundaki en büyük yeteneklerden biri olan genç Arda Güler bu sezon istediği süreyi alamıyor ve kulübü onun Premier Lig’e kaptırma tehlikesi ile karşı karşıya” ifadesine yer verildi.

Arda Güler, henüz 19 yaşında ve Fenerbahçe’den katıldığı Real Madrid’de ikinci sezonunu yaşarken, birçok Avrupa kulübü tarafından da büyük bir hedef olarak görülüyor. Liverpool ve Arsenal, geçtiğimiz sezon yalnızca 440 dakika, bu sezon da 292 dakika forma giyen genç oyuncuyu transfer etme konusunda ilgilerini sürdürüyor. Perez, “Gitmek isterse ayrılır ama bizim onu satmak ya da kiralamak gibi bir niyetimiz yok. O önemli bir değer” diyerek, Real Madrid’in Arda Güler için pazarlık yapmaya istekli olmadığını belirtti.

PEREZ’İN SÖZLERİNE DİKKAT

Florentino Perez’in bu sözleri, Güler’in ayrılmasının sadece oyuncunun isteğine bağlı olabileceğini vurguladı. Türk oyuncunun 2029’a kadar sözleşmesi bulunuyor.