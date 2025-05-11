Real Madrid, Arda Güler’in Hocasını Değiştiriyor

REAL MADRID CARLO ANCELOTTI İLE YOLLARINI AYIRIYOR

İspanyol futbol devi Real Madrid, son günlerde birçok eleştirinin konusu olan teknik direktör Carlo Ancelotti ile olan ilişkisini sonlandırmaya karar veriyor. Bu durum, spor camiasında geniş yankı uyandıran bir gelişme olarak öne çıkıyor.

XABI ALONSO İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Gelen bilgilere göre, Real Madrid gelecek sezon için Xabi Alonso ile anlaşma imzaladı. Xabi Alonso, Madrid ekibinin yeni teknik direktörü olarak göreve başlaması durumunda, milli yıldız Arda Güler’in de hocası olacak. Bu değişiklik, genç futbolcu Arda Güler’in kariyerinde önemli bir etki yaratabilir. Alonson’un hoca değişikliği, sıkça gündeme gelen Arda Güler’in geleceğini de şekillendirebilir.